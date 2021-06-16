شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطف عمر كمال عبد الواحد من الزمالك ويحصل على توقيع اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو بيراميدز فى الحصول على توقيع عمر كمال عبد الواحد، صانع ألعاب فريق المصرى البورسعيدى، من أجل تدعيم صفوفه بصفقة سوبر فى الموسم الكروى الجديد، حيث نجح بيراميدز فى التوصل لاتفاق مع اللاعب بعد أن اتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد.

وجاء حصول بيراميدز على توقيع عمر كمال بعد سلسلة من المفاوضات بين المسئولين بالنادي سالماوي واللاعب، ليقترب بيراميدز من خطف أبرز صفقة فى الميركاتو الصيفى والتى كان يرغب الزمالك فى التعاقد معه.

وكان مسئولو الزمالك دخلوا فى مفاوضات جادة مع عمر كمال عبد الواحد من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية، خاصة أن عقده ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الفترة الحالية.