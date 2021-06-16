شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطف عمر كمال عبد الواحد من الزمالك ويحصل على توقيع اللاعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو بيراميدز فى الحصول على توقيع عمر كمال عبد الواحد، صانع ألعاب فريق المصرى البورسعيدى، من أجل تدعيم صفوفه بصفقة سوبر فى الموسم الكروى الجديد، حيث نجح بيراميدز فى التوصل لاتفاق مع اللاعب بعد أن اتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد.
وجاء حصول بيراميدز على توقيع عمر كمال بعد سلسلة من المفاوضات بين المسئولين بالنادي سالماوي واللاعب، ليقترب بيراميدز من خطف أبرز صفقة فى الميركاتو الصيفى والتى كان يرغب الزمالك فى التعاقد معه.
وكان مسئولو الزمالك دخلوا فى مفاوضات جادة مع عمر كمال عبد الواحد من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية، خاصة أن عقده ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الفترة الحالية.
كان وكيل أعمال اللاعب عقد جلسة ودية مع أحد مسئولي الزمالك باللجنة الحالية ووضع فيها شروط موكله على رأسها أن يكون ضمن لاعبى الفئة الأولى بالقلعة البيضاء من حيث القيمة المادية على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي .
وعقد مجلس إدارة المصرى أكثر من جلسة مع اللاعب من أجل الإتفاق معه على تجديد تعاقده إلا أنها باءت بالفشل حتى الآن ، بالرغم من الرغبة القوية لمجلس الإدارة لتجديد عقد اللاعب ، خاصة بعد طلب الإدارة من على ماهر المدير الفنى للفريق والذى يعتبر الأب الروحى للاعب بالتدخل من أجل اقناعه بالتجديد فى ظل ارتفاع مستواه فى الموسم الحالى .
ويحتل عمر كمال عبد الواحد المركز الثالث من بين هدافى الدورى الممتاز برصيد 10 أهداف خلف الثلاثى المغربى أشرف بن شرقى وأحمد ياسر ريان برصيد 12 هدف وأحمد سمير صانع ألعاب طلائع الجيش برصيد 11 هدفا.