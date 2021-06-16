شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يزور الخليج 365 ويشيد بتجربة التليفزيون الديجيتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة ، وكان فى إستقباله الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الخليج 365.

وتعرف حسام البدرى خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد البدرى باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى تواجه المنتخب قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 وبطولة أمم افريقيا بالكاميرون يناير المقبل، واختياراته من اللاعبين فى المرحلة المقبلة.



جولة حسام البدرى باليوم السابع (18)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (19)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (1)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (2)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (3)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (4)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (5)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (6)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (7)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (8)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (9)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (10)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (11)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (12)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (13)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (14)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (15)



جولة حسام البدرى باليوم السابع (16)