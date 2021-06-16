شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: 6 لاعبين خارج حسابات الطلائع بنهاية الموسم بسبب الاعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن ستة من لاعبى فريقه سيكونوا خارج حساباته فى الموسم الجديد بسبب نهاية اعارتهم ، وقال بسيونى فى مداخلة هاتفية مع برنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" أشكر إدارة الطلائع على الدعم المستمر لنا سواء كجهاز فنى ولاعبين وهو ماساهم فى تعديل وضع الفريق بجدول الدوري".

ويضيف بسيونى:" أصبحنا فريق قوياً يقدم كرة ممتعة وتحولنا من أضعف خط هجوم لفريق شرس هجومياً يضم هدافو الدوري سواء أحمد سمير أو عمرو جمال ، ونواجه منافسين أقوياء لديهم إصرار على الفوز علينا ولكننا نصمد ونظهر بشكل مميزخطف الانظار فى الفترة الاخيرة بالدوري".

وأكمل المدير الفنى للطلائع :" السداسى عمرو جمال وأحمد علاء وناصر منسى وعمرو مرعى ومحمد جمال وإسلام محارب تنتهى اعارتهم مع الطلائع فى نهاية الموسم الجارى وبالتالى مصيرهم ليس بإيدينا لانهم مرتبطين بعقود مع أنديتهم ، بينما يتبقى موسمين فى عقد أحمد سمير وثلاثة مواسم فى عقد مهند لاشين وأخطرنا كل اللاعبين بتحقيق أمنياتهم فى نهاية الموسم شرط أن يحقق الطلائع أهدافه".

وتابع عبد الحميد بسيونى:" لاعبونا لم يوقعوا لاى نادى هى مجرد عروض شفهية من وكلاء اللاعبين تركيزهم كله منصب على مباريات الطلائع".

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.