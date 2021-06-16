شكرا لقرائتكم خبر عن خالد كساب يخضع للعلاج بالليزر في غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع خالد كساب مهاجم فريق غزل المحلة الى بعض جلسات العلاج الطبيعى والليزر للاستشفاء من إصابة العضلة الامامية والتي على أثرها غاب عن قائمة الفريق المحلاوى لخوض مباراة الاسماعيلى غدا في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وتعرض خالد كساب للإصابة في مباراة أسوان قبل الماضية والتي غاب على أثرها لمدة 4 أسابيع ويسعى الجهاز الطبي لفريق غزل المحلة لتجهيز اللاعب للمشاركة في المباريات القادمة .

ويستعد غزل المحلة لمباراة الإسماعيلي المقرر لها 17 من الشهر الجاري، وذلك من خلال إقامة عدد من الوديات لتجهيز اللاعبين والبدلاء للمباراة التي سيسعى خلالها أبناء غزل المحلة لتحقيق الثلاث نقاط، من أجل إيقاف نزيف الخسائر المتتالية منذ خمس مباريات.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادي عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، جمعها من الفوز في سبع مباريات والتعادل في عشر مباريات والخسارة في سبع مباريات منذ بداية الدوري الممتاز.