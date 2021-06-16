شكرا لقرائتكم خبر عن القاضية × الأهلي ..برنامج جديد على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم السبت على تليفزيون الخليج 365 برنامج القاضية × الأهلي ،وهو برنامج خاص بأخبار النادي الأهلي ويناقش قضايا القلعة الحمراء ،ويستضيف نجوم معنيين بالشأن الأهلاوي، وذلك يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع.

برنامج القاضية × الأهلي تقديم الزميل محمد عراقي واعداد عمر مراد وتصوير حسام عاطف .

يتحدث برنامج " القاضية فى الاهلى " على الاخبار التى تخص النادى الاهلى و مايتعلق بجميع الالعاب الرياضية داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة وكواليس أنتقالات اللاعبين وأخر أخبار عودة المصابين فى فريق الكرة .