هل يشارك مصطفى محمد في الأولمبياد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أسفرت قرعة الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة قوية بين جالاتا سراي التركي وبي إس في أيندهوفن الهولندي.

ويتواجد المحترف المصري مصطفى محمد رفقة الفريق التركي، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في 20 أو 21 يوليو المقبل.

في المقابل ستقام مباراة الإياب في تركيا في 27 أو 28 من نفس الشهر.

وأصبح موقف مصطفى محمد للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي غامضًا نظرًا لإقامة أولمبياد طوكيو خلال توقيت مباراتي أيندهوفن.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره أمام نظيره الإسباني في 22 يوليو، وستقام المباراة الثانية في 25 من نفس الشهر أمام نظيره الأرجنتيني، بينما ستكون المباراة الأخيرة ضد أستراليا في 28 من الشهر ذاته.

وكان معتمد جمال المدرب العام في المنتخب المصري كشف عقب ودية مباراة جنوب أفريقيا الأخيرة، كشف أن مصطفى محمد غادر إلى تركيا من أجل إقناع مدربه فاتح تريم بالمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وفي نفس الدور، ينتظر فريق أولمبياكوس اليوناني والذي يلعب بين صفوفه المحترف المصري أحمد حسن "كوكا"، الفائز من مباراة دينامو تيبلسي الجورجي ونيفتشي الأذربيجاني.

جدير بالذكر أن أحمد حسن "كوكا" ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن بطل اليونان، حيث تلقى مهاجم منتخب مصر عروضًا من تركيا لعل أبرزهم بيشكتاش.