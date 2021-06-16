هل سينتقل أحمد سمير ومهند لاشين للأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إن فريقه أصبح مطمعًا لجميع أندية الدوري المصري نظرًا لما يقدمه فريقه في الفترة الأخيرة على المستوى المحلي.

وأضاف المدير الفني لفريق طلائع الجيش خلال تصريحات له عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"متبقى 8 جولات على نهاية الدوري، ونتمنى تحقيق خطوات كبيرة خلال هذا الموسم خاصة أن الفريق يقترب من المركز الرابع فالفارق ست نقاط فقط".

وكان فريق طلائع الجيش حقق فوزًا ثمينًا على حساب الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليصبح رجال عبد الحميد بسيوني في المركز السادس بـ34 نقطة.

وعن ملف انتقالات اللاعبين من جانب فريقه، رد :"إدارة طلائع الجيش ستحسم ملف اللاعبين سواء بالرحيل أو الاستمرار بعد نهاية الموسم، لكن على المستوى الشخصي أتمنى استمرار جميع اللاعبين نظرًا لتألقهم في الفترة الحالية".

وتحدث بسيوني عن موقف الثنائي أحمد سمير ومهند لاشين من الانتقال للأهلي أو الزمالك، قائلاً :"أحمد سمير لم يوقع للأهلي كما يتردد ما يحدث اجتهادات، وهو نفس موقف مهند لاشين فلم يوقع للزمالك أيضًا".

وعن موقفه من التعاقد مع عمرو جمال، كشف :"أتحدث مع عمرو جمال يوميًا، واستعاد مستواه بنسبة 90%، هو ملتزم ومقاتل في التدريب ومن حقه التوقيع لأي نادي أو العودة للأهلي وأتمنى أن يستكمل تألقه معي".

ويلعب عمرو جمال في صفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة، حيث يتواجد في الترتيب الثالث على مستوى هدافي دوري we المصري برصيد 11 هدفًا بفارق هدف عن الثنائي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا.