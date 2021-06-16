سعد سمير: قادرون على هزيمة الترجي في "ديربي أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، أن مواجهات فريقه ضد الترجي التونسي تعد بمثابة "ديربي أفريقيا"، نظرًا لما يمتلكه الفريقان من خبرات كبيرة.

وأشار سمير في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن القلعة الحمراء تهدف لتحقيق اللقب الـ10 في دوري أبطال أفريقيا.

وقال سمير: "وجودنا في قبل نهائي دوري الأبطال دافع كبير لمواصلة المشوار وتحقيق اللقب الـ10 للبطولة. سعيد جدًا بروح اللاعبين وحالة التركيز على مواجهة الترجي".

وأكمل: "مواجهاتنا ضد الترجي هي ديربي أفريقيا، لقاء من نوع خاص، نظرًا لكثرة العناصر المميزة داخل الفريقين والخبرات التي يمتلكها اللاعبون".

وأضاف: "مبارياتنا مع الترجي دائمًا صعبة، دائمًا ما نتحدث كلاعبين عن هذا الأمر، ولذلك علينا بالتركيز للتأهل إلى المباراة النهائية".

وأردف: "قادرون على الصعود للنهائي والحفاظ على اللقب بسبب الروح القتالية التي يتميز بها اللاعبون، دائمًا ما نقدر مطالب الجماهير بتحقيق الفوز في كل مباراة".

واختتم: "الجماهير هي الدافع لنا كلاعبين، وهي التي تدفعنا دومًا للرغبة في تحقيق الانتصارات بشكل مستمر والتتويج بالبطولات".