طبيب الأهلي يوضح تطورات حالة المصابين قبل صدام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعب الفريق طاهر محمد طاهر تعافى بالكامل من الإصابة التي كانت قد لحقت به.

وأضاف أبو عبلة من خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن "طاهر" استعاد كامل العافية من الإصابة التي تعرض لها على مستوى كاحل القدم، حيث إنه شارك في مران الفريق الأخير بالقاهرة دون أي شكوى.

وكانت بعثة النادي الأهلي قد حطت الرحال في تونس، يوم أمس الثلاثاء، تمهيدًا لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل على الملعب الأولمبي برادس.

وأكمل طبيب الأهلي: "طاهر جاهز بنسبة 100% لمباراة الترجي، على أن تبقى مشاركته وجهة نظر فنية".

وفي سياق متصل أكد طبيب الأهلي أن أكرم توفيق سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وكان أكرم قد تعرض للإصابة في مران الفريق الأخير بالقاهرة.

وقال الطبيب: "أكرم سيخضع لفحص طبي، للاطمئنان على حالته، خاصة أنه تعرض لنفس الإصابة خلال معسكر المنتخب الأولمبي الأخير".

وأضاف: "اللاعب خضع لفحص طبي بعد وصوله إلى تونس ولديه فرصة كبيرة للانتظام في التدريبات الجماعية، اليوم، بشكل طبيعي حال زوال آلام الكدمة".

وعن حالة محمد مجدي أفشة، قال الطبيب إن اللاعب أنهى البرنامج العلاجي بشكل كبير، كما أنه لم يشكُ من أي ألم عند المشاركة في المران الأخير بالقاهرة.

واختتم: "أفشة سيشارك في مران اليوم بشكل طبيعي وجاهز لمواجهة الترجي التونسي، وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق".