ماذا ينتظر المحترفين في بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" صباح اليوم الأربعاء، جدول الموسم الجديد (2021 - 2022)، حيث يعتبر فريق مانشستر سيتي حامل لقب آخر نسخة.

هذا الموسم سيشهد تواجد ثلاثة محترفين مصريين في بريميرليج حتى الآن بداية بنجم ليفربول محمد صلاح ومتوسط ميدان آرسنال محمد النني وأخيرًا محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات المحترفين سواء النني مع آرسنال أو تريزيجيه مع آرسنال:

- مباريات آرسنال المهمة:

الجولة الثانية.. آرسنال × تشيلسي.. الملعب "الإمارات".. الموعد 21 أغسطس.

الجولة الثالثة.. مانشستر سيتي × آرسنال.. الملعب "الاتحاد".. الموعد 28 أغسطس.

الجولة السادسة.. آرسنال × توتنهام هوتسبير.. الملعب "الإمارات".. الموعد 25 سبتمبر.

الجولة التاسعة .. آرسنال × أستون فيلا.. الملعب "الإمارات".. الموعد 23 أكتوبر.

الجولة الثاني عشر.. ليفربول × آرسنال.. الملعب "الآنفيلد".. الموعد 20 نوفمبر.

الجولة الرابع عشر.. مانشستر يونايتد × ليفربول.. الملعب "أولد ترافورد".. الموعد 30 نوفمبر.

الجولة الحادي والعشرين.. آرسنال × مانشستر سيتي.. الملعب "الإمارات".. الموعد 1 يناير.

الجولة الثاني والعشرين.. توتنهام هوتسبير × آرسنال.. الملعب "توتنهام".. الموعد 15 يناير.

الجولة الخامسة والعشرين.. تشيلسي × آرسنال.. الملعب "ستامفورد بريدج".. الموعد 12 فبراير.

الجولة السابعة والعشرين.. آرسنال × ليفربول.. الملعب "الإمارات".. الموعد 26 فبراير.

الجولة الثلاثين.. أستون فيلا × آرسنال.. الملعب "فيلا بارك".. الموعد 19 مارس.

الجولة الرابعة والثلاثين.. آرسنال × مانشستر يونايتد.. الملعب "الإمارات".. الموعد 23 أبريل.

- مباريات أستون فيلا المهمة:

الجولة الرابعة.. تشيلسي × أستون فيلا.. الملعب "ستامفورد بريدج".. الموعد 11 سبتمبر.

الجولة السادسة.. مانشستر يونايتد × أستون فيلا.. الملعب "أولد ترافورد".. الموعد 25 سبتمبر.

الجولة السابعة.. توتنهام هوتسبير × أستون فيلا.. الملعب "توتنهام" .. الموعد 2 أكتوبر.

الجولة التاسعة.. آرسنال × أستون فيلا.. الملعب "الإمارات".. الموعد 23 أكتوبر.

الجولة الرابعة عشر.. أستون فيلا × مانشستر سيتي.. الملعب "فيلا بارك".. الموعد 4 ديسمبر.

الجولة السادسة عشر.. ليفربول × أستون فيلا.. الملعب "الآنفيلد".. الموعد 11 ديسمبر.

الجولة التاسعة عشر.. أستون فيلا × ليفربول.. الملعب "فيلا بارك".. الموعد 26 ديسمبر.

الجولة الثانية والعشرين.. أستون فيلا × مانشستر يونايتد.. الملعب "فيلا بارك".. الموعد 15 يناير.

الجولة الثلاثين.. أستون فيلا × آرسنال.. الملعب "فيلا بارك".. الموعد 19 مارس.

الجولة الثانية والثلاثين.. أستون فيلا × توتنهام.. الملعب "فيلا بارك".. الموعد 9 أبريل.

الجولة الثلاثة والثلاثين.. أستون فيلا × ليفربول.. الملعب "فيلا بارك".. الموعد 16 أبريل.

الجولة الثامنة والثلاثين.. مانشستر سيتي × أستون فيلا.. الملعب "الاتحاد".. الموعد 22 مايو.

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