صدامات قوية لمانشستر سيتي في رحلة الدفاع عن لقب بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، جدول مباريات بريميرليج للموسم الجديد 21/22.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل، على أن ينتهي في الثاني والعشرين من شهر مايو 2022.

وبحسب جدول بريميرليج، فسيستهل مانشستر سيتي مشوار الدفاع عن اللقب يوم السبت 14 أغسطس المقبل بمواجهة خارج الأرض أمام توتنهام.

جدول مباريات مانشستر سيتي موسم 21/22:

الجولة الأولى

توتنهام x مانشستر سيتي

الجولة الثانية

مانشستر سيتي x نورويتش سيتي

الجولة الثالثة

مانشستر سيتي x أرسنال

الجولة الرابعة

ليستر سيتي x مانشستر سيتي

الجولة الخامسة

مانشستر سيتي x ساوثهامبتون

الجولة السادسة

تشيلسي x مانشستر سيتي

الجولة السابعة

ليفربول x مانشستر سيتي

الجولة الثامنة

مانشستر سيتي x بيرنلي

الجولة التاسعة

برايتون x مانشستر سيتي

الجولة العاشرة

مانشستر سيتي x كريستال بالاس

الجولة الـ11

مانشستر يونايتد x مانشستر سيتي

الجولة الـ12

مانشستر سيتي x إيفرتون

الجولة الـ13

مانشستر سيتي x وست هام يونايتد

الجولة الـ14

أستون فيلا x مانشستر سيتي

الجولة الـ15

واتفورد x مانشستر سيتي

الجولة الـ16

مانشستر سيتي x وولفرهامبتون

الجولة الـ17

مانشستر سيتي x ليدز يونايتد

الجولة الـ18

نيو كاسل يونايتد x مانشستر سيتي

الجولة الـ19

مانشستر سيتي x ليستر سيتي

الجولة الـ20

مانشستر سيتي x بيرنلي

الجولة الـ21

أرسنال x مانشستر سيتي

الجولة الـ22

مانشستر سيتي x تشيلسي

الجولة الـ23

ساوثهامبتون x مانشستر سيتي

الجولة الـ24

مانشستر سيتي x برينتفورد

الجولة الـ25

نورويتش x مانشستر سيتي

الجولة الـ26

مانشستر سيتي x توتنهام

الجولة الـ27

إيفرتون x مانشستر سيتي

الجولة الـ28

مانشستر سيتي x مانشستر يونايتد

الجولة الـ29

كريستال بالاس x مانشستر سيتي

الجولة الـ30

مانشستر سيتي x برايتون

الجولة الـ31

بيرنلي x مانشستر سيتي

الجولة الـ32

مانشستر سيتي x ليفربول

الجولة الـ33

وولفرهامبتون x مانشستر سيتي

الجولة الـ34

مانشستر سيتي x واتفورد

الجولة الـ35

ليدز يونايتد x مانشستر سيتي

الجولة الـ36

مانشستر سيتي x نيوكاسل يونايتد

الجولة الـ37

وست هام يونايتد x مانشستر سيتي

الجولة الـ38

مانشستر سيتي x أستون فيلا