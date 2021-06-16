"البداية خارج الأض".. جدول مباريات ليفربول في بريميرليج موسم 21/22

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، جدول مباريات بريميرليج للموسم الجديد 21/22.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في الـ13 من شهر أغسطس المقبل، على أن ينتهي في الـ22 من شهر مايو 2022.

وبحسب جدول بريميرليج، يستهل ليفربول مشواره بالموسم الجديد يوم السبت 14 أغسطس بمواجهة خارج أرضه أمام- الصاعد حديثا- نورويتش سيتي.

وفيما يلي جدول مباريات ليفربول موسم 21/22:

الجولة الأولى

نورويتش سيتي x ليفربول

الجولة الـ2

ليفربول x بيرنلي

الجولة الـ3

ليفربول x تشيلسي

الجولة الـ4

ليدز يونايتد x ليفربول

الجولة الـ5

ليفربول x كريستال بالاس

الجولة الـ6

برينتفورد x ليفربول

الجولة الـ7

ليفربول x مانشستر سيتي

الجولة الـ8

واتفورد x ليفربول

الجولة الـ9

مانشستر يونايتد x ليفربول

الجولة الـ10

ليفربول x برايتون

الجولة الـ11

وست هام x ليفربول

الجولة الـ12

ليفربول x أرسنال

الجولة الـ13

ليفربول x ساوثهامبتون

الجولة الـ14

إيفرتون x ليفربول

الجولة الـ15

وولفرهامبتون x ليفربول

الجولة الـ16

ليفربول x أستون فيلا

الجولة الـ17

ليفربول x نيوكاسل

الجولة الـ18

توتنهام x ليفربول

الجولة الـ19

ليفربول x ليدز يونايتد

الجولة الـ20

ليستر سيتي x ليفربول

الجولة الـ21

تشيلسي x ليفربول

الجولة الـ22

ليفربول x برينتفورد

الجولة الـ23

كريستال بالاس x ليفربول

الجولة الـ24

ليفربول x ليستر سيتي

الجولة الـ25

بيرنلي x ليفربول

الجولة الـ26

ليفربول x نورويتش سيتي

الجولة الـ27

أرسنال x ليفربول

الجولة الـ28

ليفربول x وست هام يونايتد

الجولة الـ29

برايتون x ليفربول

الجولة الـ30

ليفربول x مانشستر يونايتد

الجولة الـ31

ليفربول x واتفورد

الجولة الـ32

مانشستر سيتي x ليفربول

الجولة الـ33

أستون فيلا x ليفربول

الجولة الـ34

ليفربول x إيفرتون

الجولة الـ35

نيوكاسل x ليفربول

الجولة الـ36

ليفربول x توتنهام

الجولة الـ37

ساوثهامبتون x ليفربول

الجولة الـ38

ليفربول x وولفرهامبتون