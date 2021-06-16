الفحوصات تُثبت إصابة حسان تمبكتي بكسر في فقرات الرقبة

كشفت الفحوصات الطبية عن تشخيص إصابة حسان تمبكتي مدافع فريق الشباب والمنتخب السعودي والتي تعرض لها خلال مباراة الأخضر ضد أوزبكستان مساء أمس الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك بالرياض، في ختام التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وسقط حسان تمبكتي على أرضية الملعب إثر اصطدام زميله الحارس محمد العويس به من الخلف، عندما خرج الحارس من مرماه ومن منطقة الجزاء بدون أي مبرر لتشتيت الكرة.

وأثبتت الفحوصات تعرض مدافع الشباب لكسر في فقرات الرقبة يحتاج إلى تثبيتها لمدة شهرين، على أن يخضع لعملية جراحية في حال لم يتم جبر الكسر حسب تقرير الفريق الطبي، وفقًا ورد بصحيفة الجزيرة.

وتأهل المنتخب السعودي بعد فوزه على أوزبكستان بثلاثية نظيفة إلى المرحلة الثالثة، بجوار منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وسوريا وأستراليا وإيران والإمارات كمتصدري مجموعاتهم، بالإضافة لمنتخبات الصين والعراق وعمان وفيتنام ولبنان كأفضل أصحاب المركز الثاني.

وواصل المنتخب السعودى بهذا الفوز سلسلة الانتصارات التي حققها في التصفيات الآسيوية المشتركة بوصوله للمباراة الخامسة على التوالي حيث حقق الفوز في الجولة الماضية على سنغافورة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتُقسم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين بواقع 6 منتخبات في مجموعة واحدة، ويتأهل أول منتخبين إلى كأس العالم مباشرة، فيما يذهب صاحبا المركز الثالث من المجموعتين إلى مرحلة الملحق الآسيوي.