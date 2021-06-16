رسميًا | اعلان جدول مباريات آرسنال في الموسم الجديد 2021-2022

تعرف على جدول مباريات نادي آرسنال الإنجليزي، في الموسم الجديد 2021-2022. بعد اسدل الستار على قرعة البريميرليج صباح اليوم الأربعاء، والذي شهد مواجهات نارية و مثيرة.

يخوض نادي آرسنال أولى مواجهاته، في الموسم الجديد 2021/2022 أمام برينتفورد الوافد الجديد للمسابقة يوم 14 أغسطس المقبل.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد أعلنت منذ قليل، عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2021-2022.

آرسنال الذي يلعب رفقة صفوف الفرعون المصري محمد النني، أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن والغير مؤهل إلى أي بطولة أوروبية برصيد 61 نقطة تحت قيادة المدرب، ميكيل أرتيتا.

وفي الجولة الثانية سيستضيف أرسنال على ملعبه ستاد “الإمارات” منافس شرس نادي تشيلسي في مباراة قوية، يوم 21 أغسطس.

وفي الجولة الثالثة سيحل أرسنال ضيفًا ثقيلًا في مباراة نارية على ملعب “الاتحاد” أمام مانشستر سيتي، وذلك خلال شهر أغسطس.

مباريات آرسنال في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد :

شهر أغسطس

14/8 – برينتفورد (خارج أرضه)

21/8 – تشيلسي (الآمارات)

28/8 – مانشستر سيتي (خارج أرضه)

شهر سبتمبر

11/9 – نورويتش سيتي (الآمارات)

18/9 – بيرنلي (خارج أرضه)

25/9 – توتنهام هوتسبر (الآمارات)

شهر اكتوبر

2/10 – برايتون (خارج أرضه)

16/10 – كريستال بالاس (الآمارات)

23/10 – أستون فيلا (الآمارات)

30/10 – ليستر سيتي (خارج أرضه)

شهر نوفمبر

6/11 – واتفورد (الآمارات)

20/11 – ليفربول (خارج أرضه)

27/11 – نيوكاسل (الآمارات)

30/11 – مانشستر يونايتد (خارج أرضه)

شهر ديسمبر

4/12 – إيفرتون (خارج أرضه)

11/12 – ساوثهامبتون (الآمارات)

14/12 – وست هام (الآمارات)

18/12 – ليدز (خارج أرضه)

26/12 – نورويتش سيتي (خارج أرضه)

28/12 – ولفرهامبتون (الآمارات)

شهر يناير

1/1 – مانشستر سيتي (الآمارات)

15/1 – توتنهام هوتسبر (خارج أرضه)

22/1 – بيرنلي (الآمارات)

شهر فبراير

8/2 – ولفرهامبتون (خارج أرضه)

12/2 – تشيلسي (خارج أرضه)

19/2 – برينتفورد (الآمارات)

26/2 – ليفربول (الآمارات)

شهر مارس

5/3 – واتفورد (خارج أرضه)

12/3 – ليستر (الآمارات)

19/3 – أستون فيلا (خارج أرضه)

شهر أبريل

2/4 – كريستال بالاس (خارج أرضه)

9/4 – برايتون (الآمارات)

16/4 – ساوثهامبتون (خارج أرضه)

23/4 – مانشستر يونايتد (الآمارات)

30/4 – وست هام (خارج أرضه)

شهر مايو

7/5 – ليدز (الآمارات)

15/5 – نيوكاسل (خارج أرضه)

22/5 إيفرتون (الآمارات)

موعد انطلاق الموسم الجديد 2021-2022

ينطلق الموسم الجديد في الرابع عشر من أغسطس القادم، وتقام مباريات الجولة الأخيرة في الثاني والعشرين من مايو 2022، أما سوق الانتقالات الصيفي ففتح أبوابه قبل أربعة أيام، ومن المنتظر أن يغلق في الواحدة من صباح الأول من سبتمبر بتوقيت مكة المكرمة.

وكما جرت العادة، سيتوقف الدوري الإنجليزي أسوة بالدوريات الأوروبية الأخرى أكثر من مرة على مدار الموسم لإفساح المجال لإقامة المباريات الدولية الرسمية والودية، وتم تحديد التواريخ التالية كمواعيد لهذه التوقفات: من 30 أغسطس إلى 8 سبتمبر، من 4 إلى 13 أكتوبر، من 8 إلى 16 نوفمبر، من 24 يناير إلى 2 فبراير، ومن 21 إلى 30 مارس.