مشاهدة مباراة تركيا وويلز في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة تركيا وويلز في بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 16-6-2021.

يستضيف استاد باكو الأولمبي في إذربيجان هذه المباراة الحاسمة بين تركيا وويلز في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بطولة يورو 2020، ولأسباب جغرافية من المتوقع أن يفوق عدد مشجعي الهلال والنجمة عدد التنانين.

وسيحتاج الأتراك إلى كل الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه، من أجل تعويض خسارتهم في المباراة الافتتاحية الخامسة على التوالي في بطولة أمم أوروبا، على يد ايطاليا بنتيجة (3-0).

وتمتلك تركيا القدرة على العودة إلى سكة الانتصارات من جديد اليوم من بوابة ويلز، فبعد كل مرة من آخر 4 هزائم، تمكنت من تحقيق 3 انتصارات منهم اثنتين بفارق هدفين، وتعادلت مرة واحدة.

وتعود آخر هزيمة لمنتخب تركيا أمام منتخب ويلز إلى عام 1981، عندما كان المدرب الحالي “سينول غونس” في حراسة المرمى!

على الجهة المقابلة، يدخل منتخب ويلز المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما خطف تعادلًا مثيرًا في الجولة الأولى من أمام سويسرا، وسيسعى أصدقاء جاريث بايل إلى تحقيق الفوز الأول على تركيا منذ 42 سنة.

تنطلق صافرة بداية مباراة تركيا وويلز من الحكم البرتغالي “أرتور سواريس دياز”، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة تركيا وويلز في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.