طبيب الأهلي يوضح موقف ثلاثي الفريق من مباراة الترجي

أوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف ثلاثي الفريق محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، من مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

وأكد طبيب الأهلي، أن أفشه تعافى بشكل نهائي من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل التي تعرض لها مؤخرًا، كما أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي بشكل كامل.

وأشار أبو عبلة إلى أن أفشه لم يشك من تجدد آلام الكاحل عقب مشاركته للمرة الأولى في مران الفريق الأخير بالقاهرة، وسيشارك في مران اليوم الأربعاء بتونس، بشكل طبيعي وجاهز لمواجهة الترجي التونسي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق.

وعن موقف طاهر، رد قائلًا: “اللاعب تعافى تمامًا من إصابته في انكل القدم وشارك في مران الفريق الأخير بالقاهرة بشكل كامل دون أي شكوى من الإصابة، وبات جاهزا بنسبة١٠٠% لمواجهة الترجي التونسي، وتبقى مشاركته وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق”.

وتطرق للحديث عن موقف أكرم توفيق، موضحًا أنه سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران الأول للفريق في تونس، بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الساق خلال مشاركته في مران الأهلي الأخير في القاهرة أمس.

وشدد طبيب الأهلي على أن توفيق سيخضع لفحص طبي؛ للاطمئنان على حالته خاصة أنه تعرض لنفس الإصابة خلال معسكر المنتخب الأولمبي الأخير.

ونوه على أن اللاعب خضع لفحص طبي بعد وصوله إلى تونس ولديه فرصة كبيرة للانتظام في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي حال زوال آلام الكدمة .