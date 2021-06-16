بعد الإعلان الرسمي.. مواعيد أهم الديربيات بالدوري الإنجليزي الموسم الجديد

أزاحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” الستار، اليوم عن جدول مباريات الموسم الجديد 2021-22، والذي أسفر عن مواجهات مثيرة منتظرة ..

وسيخوض حامل لقب الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي في مواجهته الأولي أمام توتنهام في مباراة صعبة بالجولة الأولى، أما ليفربول فإنه سوف يحل ضيفاً على نورويتش العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

و بالحديث عن أهم الديربيات التي أسفرت عنها القرعة في جدولها الجديد، إذ يحل نادي توتنهام ضيفًا ثقيلًا على آرسنال في ملعب الامارات يوم 25 سبتمبر من العام الجاري، ثم سيكون عشاق الكرة الإنجليزية على موعد مع الديربي الكبير بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في السادس من نوفمبر القادم.

وفي 30 نوفمبر ستشهد منافسات الدوري الإنجليزي، ديربي الميرسيسايد الذي يجمع بين ليفربول وإيفرتون، أما في الخامس عشر من يناير 2022، سيلعب توتنهام ضد آرسنال في ديربي شمال لندن، وهي مواجهة ستكون مثيرة بسبب العداوة التاريخية بين الفريقين.

ويعود بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، ليواجه مانشستر يونايتد، مرة أخرى في الخامس من شهر مارس، على ملعب الاتحاد، وبعدها يلعب ليفربول ضد إيفرتون مواجهة العودة في الـ23 من شهر أبريل.

وبخصوص بعض المواجهات الكبيرة، فإن مانشستر سيتي سيواجه نظيره تشيلسي على الستامفورد بريدج خلال الجولة السادسة من الموسم، بينما سيلعب فريق تو.

موعد انطلاق الموسم الجديد

ينطلق الموسم الجديد في الرابع عشر من أغسطس القادم، وتقام مباريات الجولة الأخيرة في الثاني والعشرين من مايو 2022 أما سوق الانتقالات الصيفي ففتح أبوابه قبل أربعة أيام، ومن المنتظر أن يغلق في الواحدة من صباح الأول من سبتمبر بتوقيت مكة المكرمة.

وكما جرت العادة، سيتوقف الدوري الإنجليزي أسوة بالدوريات الأوروبية الأخرى أكثر من مرة على مدار الموسم لإفساح المجال لإقامة المباريات الدولية الرسمية والودية، وتم تحديد التواريخ التالية كمواعيد لهذه التوقفات: من 30 أغسطس إلى 8 سبتمبر، من 4 إلى 13 أكتوبر، من 8 إلى 16 نوفمبر، من 24 يناير إلى 2 فبراير، ومن 21 إلى 30 مارس.