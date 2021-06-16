تعرف على مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد

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يتسم الأسبوع الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، بالهدوء رغم اشتعال المنافسة في هذا الوقت، باستثناء المواجهة النارية بين آرسنال مع إيفرتون.
وأعلنت رابطة البريميرليج جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، رسميًا اليوم الأربعاء، على أن ينطلق الموسم الجديد يوم 14 أغسطس وينتهي يوم 22 مايو 2022.
ويعتبر الأسبوع الأخير حاسمًا لفرق الدوري سواء كانت تنافس على اللقب أو المربع الذهبي، كما أنه يحدد مصير الفرق التي ستودع البريميرليج أم من سيبقى، لذا الكل ينظر على أخر مبارياته.
وجاءت مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد على النحو التالي :
- أرسنال ضد ايفرتون
- برينتفورد ضد ليدز يونايتد
- برايتون ضد وست هام يونايتد
- بيرنلي ضد نيوكاسل يونايتد
- تشيلسي ضد واتفورد
- كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد
- ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون
- ليفربول ضد ولفرهامبتون
- مانشستر سيتي ضد أستون فيلا
- نوريتش سيتي ضد توتنهام هوتسبر
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