نوريتش سيتي قد يهبط مرة أخرى..4 مواجهات نارية في البداية

قد يهبط فريق نوريتش سيتي مرة أخرى إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وذلك بعد إعلان جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد.

وأعلنت رابطة البريميرليج جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، رسميًا اليوم الأربعاء، على أن ينطلق الموسم الجديد يوم 14 أغسطس وينتهي يوم 22 مايو 2022.

وهبط الكناري الموسم قبل الماضي، لكنه استطاع العودة سريعًا وتوج بلقب التشامبيونشيب الموسم الماضي، ليحجز مكانًا بالدوي الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أول 4 مباريات لنوريتش سيتي في غاية الصعوبة، قد تعطل بداية موسمه بشكل كبير، إذ يواجه ليفربول ومانشستر سيتي وليستر سيتي وأرسنال.

ويستضيف نوريتش سيتي نظيره ليفربول في أولى مبارياته بالدوري، في تكرار للموسم قبل الماضي الذي توج فيه ليفربول بطلًا للبريميرليج، بينما ودع الكناري الدوري وهبط.

وفي المباراة الثانية يحل نوريتش سيتي ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي، ويصطدم بفريق ليستر سيتي في اللقاء التالي، ثم يستضيف آرسنال على ملعبه.