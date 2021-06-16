رسميًا | اعلان جدول مباريات تشيلسي في الموسم الجديد 2021-2022

تعرف على جدول مباريات نادي تشيلسي الإنجليزي، في الموسم الجديد، بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2021-2022.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج” ، منذ قليل، عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2021-2022.

ويبدأ نادي تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوي أبطال أوروبا مبارياته في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2021/2022 بمواجهة مثيرة وأخرى نارية، الأولى أمام كريستال بالاس، والثانية أمام أرسنال في شهر أغسطس المقبل.

وجاءت مباريات تشيلسي الـ6 الأولى في الموسم الجديد، في غاية الصعوبة، إذ يصطدم بكل من، أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام.

موعد الانطلاق

ينطلق الموسم الجديد في الرابع عشر من أغسطس القادم، وتقام مباريات الجولة الأخيرة في الثاني والعشرين من مايو 2022. أما سوق الانتقالات الصيفي ففتح أبوابه قبل أربعة أيام، ومن المنتظر أن يغلق في الواحدة من صباح الأول من سبتمبر بتوقيت مكة المكرمة.

وكما جرت العادة، سيتوقف الدوري الإنجليزي أسوة بالدوريات الأوروبية الأخرى أكثر من مرة على مدار الموسم لإفساح المجال لإقامة المباريات الدولية الرسمية والودية، وتم تحديد التواريخ التالية كمواعيد لهذه التوقفات: من 30 أغسطس إلى 8 سبتمبر، من 4 إلى 13 أكتوبر، من 8 إلى 16 نوفمبر، من 24 يناير إلى 2 فبراير، ومن 21 إلى 30 مارس.

الفرق الصاعدة

بعد هبوطهما من الدوري الممتاز في موسم 2019-2020، نجح فريقا نورويتش سيتي وواتفورد في العودة إلى مستوى النخبة في إنجلترا باحتلالهما المركزين الأول والثاني على الترتيب في التشامبيونشيب في الموسم المنصرم.

وكان نورويتش سيتي قد فاز بلقب التشامبيونشيب بعد خسارته في سبع مباريات فقط من أصل 46 مباراة، أما واتفورد فحل ثانيًا بفضل قوة دفاعه في المقام الأول، حيث استقبلت شباكه 30 هدفًا فقط.

وينضم للفريقين السابق ذكرهما للمرة الأولى منذ موسم 1946-1947 فريق برينتفورد، والذي صعد إلى الدوري الممتاز بعد تخطي عقبتي بورنموث وسوانزي سيتي في الملحق. وبصعود برينتفورد، ستكون أول مواجهة له ضد الريدز في الموسم الجديد هي الأولى بين الفريقين في جميع المسابقات منذ عام 1989، حينما فاز ليفربول على ضيفه في آنفيلد في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي مقابل صعود نورويتش سيتي وواتفورد وبرينتفورد، هبطت فرق فولهام وويست بروميتش وشيفيلد يونايتد إلى التشامبيونشيب.

وجاءت مباريات تشيلسي في الموسم الجديد 2021-2022 كما يلي: