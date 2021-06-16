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مواجهة الـ5 الكبار | مباريات نارية لمانشستر يونايتد في أكتوبر ونوفمبر

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أحمد قنديل 0 تبليغ

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مواجهة الـ5 الكبار | مباريات نارية لمانشستر يونايتد في أكتوبر ونوفمبر

مواجهة الـ5 الكبار | مباريات نارية لمانشستر يونايتد في أكتوبر ونوفمبر - صور Afp

جاءت مباريات مانشستر يونايتد في شهر أكتوبر ونوفمبر في غاية الصعوبة، بعد إعلان جدول مباريات للموسم الجديد.

أعلنت رابطة البريميرليج جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، رسميًا اليوم الأربعاء، على أن ينطلق الموسم الجديد يوم 14 أغسطس وينتهي يوم 22 مايو 2022.

ويفتتح مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الموسم الجديد، بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب أولدترافورد، ثم الخروج لمواجهة ساوثاهبون.

وجاءت مباريات مانشستر يونايتد في شهر أكتوبر ونوفمبر على النحو التالي :

  • 2 أكتوبر: مباراة إيفرتون (ملعب أولدترافورد)
  • 16 أكتوبر: مباراة ليستر سيتي (خارج الديار)
  • 23 أكتوبر: مباراة (ملعب أولدترافورد)
  • 30 أكتوبر: مباراة توتنهام (خارج الديار)
  • 6 نوفمبر: مباراة مانشستر سيتي (ملعب أولدترافورد)
  • 20 نوفمبر: مباراة واتفورد (خارج الديار)
  • 27 نوفمبر: مباراة (خارج الديار)
  • 30 نوفمبر: مباراة آرسنال (ملعب أولدترافورد).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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