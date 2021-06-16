مواجهة الـ5 الكبار | مباريات نارية لمانشستر يونايتد في أكتوبر ونوفمبر

جاءت مباريات مانشستر يونايتد في شهر أكتوبر ونوفمبر في غاية الصعوبة، بعد إعلان جدول مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد.

أعلنت رابطة البريميرليج جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، رسميًا اليوم الأربعاء، على أن ينطلق الموسم الجديد يوم 14 أغسطس وينتهي يوم 22 مايو 2022.

ويفتتح مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الموسم الجديد، بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب أولدترافورد، ثم الخروج لمواجهة ساوثاهبون.

وجاءت مباريات مانشستر يونايتد في شهر أكتوبر ونوفمبر على النحو التالي :