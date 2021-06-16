- 1/2
- 2/2
جاءت مباريات مانشستر يونايتد في شهر أكتوبر ونوفمبر في غاية الصعوبة، بعد إعلان جدول مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد.
أعلنت رابطة البريميرليج جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، رسميًا اليوم الأربعاء، على أن ينطلق الموسم الجديد يوم 14 أغسطس وينتهي يوم 22 مايو 2022.
ويفتتح مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الموسم الجديد، بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب أولدترافورد، ثم الخروج لمواجهة ساوثاهبون.
وجاءت مباريات مانشستر يونايتد في شهر أكتوبر ونوفمبر على النحو التالي :
- 2 أكتوبر: مباراة إيفرتون (ملعب أولدترافورد)
- 16 أكتوبر: مباراة ليستر سيتي (خارج الديار)
- 23 أكتوبر: مباراة ليفربول (ملعب أولدترافورد)
- 30 أكتوبر: مباراة توتنهام (خارج الديار)
- 6 نوفمبر: مباراة مانشستر سيتي (ملعب أولدترافورد)
- 20 نوفمبر: مباراة واتفورد (خارج الديار)
- 27 نوفمبر: مباراة تشيلسي (خارج الديار)
- 30 نوفمبر: مباراة آرسنال (ملعب أولدترافورد).
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهة الـ5 الكبار | مباريات نارية لمانشستر يونايتد في أكتوبر ونوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.