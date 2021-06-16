رسميًا | اعلان جدول مباريات مانشستر سيتي في الموسم الجديد 2021-2022

تعرف على جدول مباريات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في الموسم الجديد، بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2021-2022.

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج” ، منذ قليل، عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2021-2022، والذي يحمل لقبه فريق مانشستر سيتي، علمًا بأنه قد تخضع مواعيد وتوقيتات إقامة المباريات للتغيير في وقت لاحق لأسباب تتعلق بالبث التليفزيوني.

ووفقاً لم تم إعلانه على الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، فإن الجولة الأولى ستنطلق في الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل.

وشهدت الجولة الأولى مواجهة نارية ومثيرة، جمعت بين مانشستر سيتي حامل لقب البطولة ضد توتنهام، بينما يلتقي ليفربول مع نورويتش سيتي.

وجاءت مباريات مانشستر سيتي في الموسم الجديد 2021-2022 كما يلي:

شهر أغسطس

السبت 14 – توتنهام هوتسبر (خارج أرضه)

السبت 21 – نورويتش سيتي (ملعب الاتحاد)

السبت 28 – آرسنال (ملعب الاتحاد)

شهر سبتمبر

السبت 11 -ليستر سيتي (خارج أرضه)

السبت 18 – ساوثهامبتون (ملعب الاتحاد)

السبت 25 – تشيلسي (خارج أرضه)

شهر أكتوبر

السبت 2 – ليفربول (خارج أرضه)

السبت 16 – بيرنلي (ملعب الاتحاد)

السبت 23 – برايتون وهوف ألبيون (خارج أرضه)

السبت 30 – كريستال بالاس (ملعب الاتحاد)

شهر نوفمبر

السبت 6 – مانشستر يونايتد (خارج أرضه)

السبت 20 – ايفرتون (ملعب الاتحاد)

السبت 27 – وست هام يونايتد (ملعب الاتحاد)

الثلاثاء 30 – أستون فيلا (خارج أرضه)

ديسمبر

السبت 4 – واتفورد (خارج أرضه)

السبت 11 – ولفرهامبتون وندررز (ملعب الاتحاد)

الأربعاء 15 – ليدز يونايتد (ملعب الاتحاد)

السبت 18 – نيوكاسل يونايتد (خارج أرضه)

الأحد 26 – ليستر سيتي (ملعب الاتحاد)

الثلاثاء 28 – برينتفورد (خارج أرضه)

شهر يناير 2022

السبت 1 – آرسنال (خارج أرضه)

السبت 15 – تشيلسي (ملعب الاتحاد)

السبت 22 – ساوثهامبتون (خارج أرضه)

شهر فبراير

الأربعاء 9 – برنتفورد (ملعب الاتحاد)

السبت 12 – نورويتش سيتي (خارج أرضه)

السبت 19 – توتنهام هوتسبر (ملعب الاتحاد)

السبت 26 – ايفرتون (خارج أرضه)

شهر مارس

السبت 5 – مانشستر يونايتد (ملعب الاتحاد)

السبت 12 – كريستال بالاس (خارج أرضه)

السبت 19 – برايتون وهوف ألبيون (ملعب الاتحاد)

شهر أبريل

السبت 2 – بيرنلي (خارج أرضه)

السبت 9 – ليفربول (ملعب الاتحاد)

السبت 16 – ولفرهامبتون وندررز (خارج أرضه)

السبت 23 – واتفورد (ملعب الاتحاد)

السبت 30 – ليدز يونايتد (خارج أرضه)

شهر مايو

السبت 7 – نيوكاسل يونايتد (ملعب الاتحاد)

الأحد 15 – وست هام يونايتد (خارج أرضه)

الأحد 22 – أستون فيلا (ملعب الاتحاد)

موعد الانطلاق

ينطلق الموسم الجديد في الرابع عشر من أغسطس القادم، وتقام مباريات الجولة الأخيرة في الثاني والعشرين من مايو 2022. أما سوق الانتقالات الصيفي ففتح أبوابه قبل أربعة أيام، ومن المنتظر أن يغلق في الواحدة من صباح الأول من سبتمبر بتوقيت مكة المكرمة.

وكما جرت العادة، سيتوقف الدوري الإنجليزي أسوة بالدوريات الأوروبية الأخرى أكثر من مرة على مدار الموسم لإفساح المجال لإقامة المباريات الدولية الرسمية والودية، وتم تحديد التواريخ التالية كمواعيد لهذه التوقفات: من 30 أغسطس إلى 8 سبتمبر، من 4 إلى 13 أكتوبر، من 8 إلى 16 نوفمبر، من 24 يناير إلى 2 فبراير، ومن 21 إلى 30 مارس.

الفرق الصاعدة

بعد هبوطهما من الدوري الممتاز في موسم 2019-2020، نجح فريقا نورويتش سيتي وواتفورد في العودة إلى مستوى النخبة في إنجلترا باحتلالهما المركزين الأول والثاني على الترتيب في التشامبيونشيب في الموسم المنصرم.

وكان نورويتش سيتي قد فاز بلقب التشامبيونشيب بعد خسارته في سبع مباريات فقط من أصل 46 مباراة، أما واتفورد فحل ثانيًا بفضل قوة دفاعه في المقام الأول، حيث استقبلت شباكه 30 هدفًا فقط.

وينضم للفريقين السابق ذكرهما للمرة الأولى منذ موسم 1946-1947 فريق برينتفورد، والذي صعد إلى الدوري الممتاز بعد تخطي عقبتي بورنموث وسوانزي سيتي في الملحق. وبصعود برينتفورد، ستكون أول مواجهة له ضد الريدز في الموسم الجديد هي الأولى بين الفريقين في جميع المسابقات منذ عام 1989، حينما فاز ليفربول على ضيفه في آنفيلد في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي مقابل صعود نورويتش سيتي وواتفورد وبرينتفورد، هبطت فرق فولهام وويست بروميتش وشيفيلد يونايتد إلى التشامبيونشيب.