الجولة الأولى من البريميرليج | السيتي يصطدم بتوتنهام.. تفاؤل في ليفربول بمواجهة نوريتش.. وقلق تشيلسي

تشهد الجولة الإفتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2021- 2022، مباراة نارية بين البطل مانشستر سيتي الذي يحل ضيفًا على توتنهام في نهاية الأسبوع الأول.

وأعلنت رابطة البريميرليج جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، اليوم الأربعاء، على أن ينطلق الموسم الجديد يوم 14 أغسطس وينتهي يوم 22 مايو 2022.

ويمكن أن تشهد المباراة، مواجهة هاري كين مهاجم توتنهام أمام فريقه السابق في حال انتقاله إلى مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليدز، بينما يسافر ليفربول إلى نورويتش الصاعد حديثًا، كما يستضيف تشيلسي ديربي لندن ضد كريستال بالاس.

‏ويتفاءل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بمواجهة نوريتش سيتي، إذ كانت آخر مرة افتتح فيها الريدز الموسم ضد نورويتش سيتي في موسم 2019/20، حقق ليفربول اللقب حينها.

ولا تثير المباراة الأولى قلق توماس توخيل المدير الفني للبلوز، وإنما الذهاب لمواجهة أرسنال وليفربول وتوتنهام في أول خمس مباريات من الموسم خارج الأرض، قبل أن يستضيف البلوز سيتي البطل في مباراتهم السادسة.

وتعتبر بداية أسهل بكثير لمانشستر يونايتد، مع ليدز وساوثامبتون وولفز ونيوكاسل ووست هام وأستون فيلا وإيفرتون قبل أول استراحة دولية هذا الموسم.

ويفتتح الدوري بمواجهة برينتفورد الذي يستضيف أرسنال، فيما يحل برايتون ضيفًا على بيرنلي، بينما يصطدم ساوثهامبتون بنظيره إيفرتون.

ويلتقي فريق ليستر سيتي بنظيره ولفرهامبتون، بينما يواجه فريق نيوكاسل نظيره وست هام، بينما يلتقي واتفورد مع أستون فيلا.