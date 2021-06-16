يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021 والقنوات الناقلة، والذي سيشهد سادس أيام بطولة يورو 2020، مع عودة الدوري المصري الممتاز والدوري المغربي Inwi.

تبدء اليوم الاربعاء، الجولة الثانية من بطولة يورو 2020، بمواجهتين من المجموعة الأولى، ولقاء وحيد من الثانية بين الجريح منتخب روسيا والطموح منتخب فنلندا على ملعب غازبروم أرينا بمدينة زينيت الروسية، وتنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

أما عن المجموعة الأولى، ففي الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، سيلتقي على ملعب باكو الأولمبي في إذربيجان، الخاسر في المباراة الإفتتاحية أمام إيطاليا “منتخب تركيا”، مع ويلز الذي تعادل أمام سويسرا.

نذهب إلى ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، حيث قمة مباريات اليوم بين منتخب ايطاليا الذي سيسعى لحسم تأهله إلى الدور الثاني عندما يلاقي سويسرا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

ونطير اخيرًا إلى القارة السمراء، والبداية من الدوري المصري الممتاز، إذ تلعب مباراتين في الجولة 26، أما في المغرب ستلعب مباراتين أيضًا في الدوري المحلي Inwi ضمن الجولة 22، سنتعرف عليهم من خلال جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 16.

جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

بطولة أمم أوروبا – يورو 2020

فنلندا – روسيا | الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 | المعلق: أحمد البلوشي

تركيا – ويلز | الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 | المعلق: محمد بركات

ايطاليا – سويسرا | الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 | المعلق: خليل البلوشي

الدوري المصري الممتاز – الجولة 26

انبي – البنك الاهلي المصري | الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش | قناة أون تايم سبورتس 2 | المعلق: محمد الغياتي

المصري البورسعيدي – سيراميكا كليوباترا | الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش | قناة أون تايم سبورتس 1 | المعلق: محمد الكواليني

الدوري المغربي Inwi – الجولة 22

الوداد – نهضة الزمامرة | الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش | قناة المغربية الرياضية | المعلق: محمد العدالي

الرجاء – إتحاد طنجة | الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش | قناة المغربية الرياضية | المعلق: سفيان رشيدي