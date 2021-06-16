صفقات روما | مورينيو يراقب تلميذ جوارديولا في اليورو

يضع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عينه على ناثان أكي مدافع فريق مانشستر سيتي ومنتخب هولندا، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويعتبر أكي تلميذ بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، الذي قرر جلبه إلى ملعب الاتحاد في الصيف الماضي مقابل 45 مليون يورو، قادمًا من بورنموث.

ويراقب مورينيو اللاعب الهولندي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا (اليورو 2020)، ويرغب في التعاقد معه حسبما ورد بصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت.

ويجيد ناثان أكي اللعب في أكثر من مركز، إذ يلعب كقلب دفاع وظهير أيسر ودخل خطط جوارديولا منذ الموسم الأول له، إلا أن الإصابة أبعدته عن السيتي لـ4 شهور قبل أن يعود في إبريل الماضي.

وشارك أكي في مباراة هولندا الأولى في بطولة أمم أوروبا، ومنح الطواحين فوزًا غاليًا وصعبا على أوكانيا (3-2)، حينما شارك بديلاً في آخر 25 دقيقة، ومرر تمريرة عرضية حاسمة حولها دينزل دمفريس برأسه إلى الشباك في الدقيقة 85 ليحقق أصحاب الضيافة الفوز في استاد يوهان كرويف في أمستردام.