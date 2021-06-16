بسبب رونالدو.. كوكا كولا تخسر 3.5 مليار دولار

تسبب تصرف الدولي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس ومنتخب البرتغال، تجاه شركة كوكا كولا، قبل بدء المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب بلاده أمام المجر في الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا (اليورو 2020)، بخسارة فادحة للشركة.

وقام رونالدو بإبعاد زجاجتين من المشروب الغازي “كوكاكولا” من أمامه، خلال المؤتمر الصحفي، رغم أن شركة “كوكاكولا” أحد الرعاة الرسميين لبطولة “يورو 2020″، مطالبًا بشرب المياه بدلًا منها.

وتراجع سعر سهم كوكا كولا بعد واقعة رونالدو، إذ انخفض سعر سهم كوكا كولا في وول ستريت من 56.16 دولارًا إلى 55.22 دولارًا، حسبما ورد بصحيفة آس الإسبانية.

وشهد هذا الانخفاض البالغ 1.6 في المائة في سعر سهم الشركة ما يقرب من 3.5 مليار دولار من قيمتها السوقية، التي انخفضت من 242.14 مليار دولار إلى 238.65 مليار دولار.

وخرج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا لدعم الرعاة Coca-Cola ، قائلاً: “بدون العلامة التجارية سيكون من المستحيل الاستثمار في مستقبل كرة القدم على جميع المستويات، كوكا كولا لها تاريخ طويل في دعم جميع الرياضات “.

على الجانب الأخر، ردت شركة كوكا كولا على الحادث حيث أكد المتحدث باسمها أنه يتم توفير الماء للاعبين، جنبًا إلى جنب مع كوكا كولا عند دخول المؤتمرات.