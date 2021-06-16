صفقات برشلونة | الإعلان الرسمي للتعاقد مع ديباي خلال ساعات

يضع نادي برشلونة الرتوش الأخيرة على صفقته الرابعة بإعلان التعاقد رسميًا خلال الساعات المُقبلة مع الدولي الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويعتبر ديباي هدف نادي برشلونة في الوقت الحالي، وذلك مع انتهاء عقده مع ليون وإمكانية ضمه مجانًا في الميركاتو الصيفي 2021.

وأعطى المهاجم الهولندي الموافقة على التوقيع لبرشلونة ويعمل وكلائه ومحاموه على مراجعة العقد، مما أدى إلى تأخير طفيف في الإعلان الرسمي، ولكن ليس هناك رجوع في الصفقة أو أي نوع من المشاكل المستعصية، كما ذكرت صحيفة سبورت.

وقدم نادي برشلونة عرضًا جديدًا للاعب، إذ تم تغيير العرض الأول بدلًا من ثلاثة مواسم، تم تغييره إلى موسمين وثالث اختياري من أجل تحقيق سلسلة من الأهداف مقابل زيادة كبيرة في المبالغ التي سيحصل عليها في المتغيرات.

ويريد ديباي الانتقال إلى برشلونة، وذلك بسبب رغبة مواطنه رونالد كومان المدير الفني في التعاقد معه، كما إنها أمنيته وكذلك رغبة النادي.

ويصب ديباي تركيزه حاليًا على بطولة أمم أوروبا (اليورو 2020) وظهر في المباراة الأولى ضد ضد أوكرانيا، بالرغم من عدمه تسجيله أعطى حلولًا هجومية، وسيشارك مرة أخرى أمام النمسا، وبعد اليورو سيتم تقديمه.

وتعتبر هذه الصفقة لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد التعاقد مع سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا مجانًا من مانشستر سيتي، بالإضافة إلى استعادة إيمرسون.