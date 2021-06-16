صفقات مانشستر سيتي | سبب وحيد يعطل انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة

يعد الدولي البرتغالي برناردو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي، من المطلوبين بشدة، لدى إدارة نادي برشلونة الإسباني من أجل تدعيم الصفوف في الميركاتو الصيفي 2021، بأفضل شكل ممكن.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اليوم الاربعاء أن اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا لديه عرض مالي أفضل من جانب أتلتيكو مدريد الإسباني، لكن اللاعب يفضل برشلونة ومشكلته حاليًا هي راتبه المرتفع.

وتداولت تقارير في وقت سابق بأن أتليتكو مدريد مهتم بانتداب برناردو سيلفا في صفقة تبادلية يرحل بموجبها ساؤول نيجيز إلى مانشستر سيتي.

وأكدت الصحيفة الكتالونية واسعة الانتشار أن مسؤولو برشلونة يحاولون إستغلال طلب مانشستر سيتي الذي يرغب في التعاقد مع متوسط الميدان سيرجي روبيرتو، من أجل القيام بعملية تبادلية مع اللاعب البرتغالي في الميركاتو الصيفي 2021.

ولم يخف سيلفا على المحيطين به حبه وولعه بمدينة برشلونة فهي المدينة التي يفضلها، وقد زارها في مناسبات عديدة في السابق، كما أن لاعب منتخب البرتغال تحصل على العديد من البطولات رفقة مانشستر سيتي وبالتالي سيكون لديه رغبة في خوض تحدٍ جديد خلال الفترة القادمة.

وكان مانشستر سيتي قد نجح في تجديد عقد اللاعب في 2019 حتى 2025.

وقال نجم وسط موناكو السابق في حديث قديم عن برشلونة : “يقدم هذا النادي كل ما يحتاجه اللاعب لتحقيق طموحاته الاحترافية”.

ووصل برناردو سيلفا إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2017 قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي بحوالي 48 مليون جنيه إسترليني.