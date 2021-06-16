تعرف على موعد انطلاق الدوري الإنجليزي ومباريات الجولة الأولى

محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

أجريت، اليوم الأربعاء، قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2021-2022، والذي ينطلق يوم 14 أغسطس/آب المقبل.



وكان الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز قد شهد تتويج مانشستر سيتي باللقب، متفوقا على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد الذي حل في المركز الثاني.

وتنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس/آب المقبل، وهو الموعد المعتاد الذي تنطلق فيه البطولة كل عام.

وتستمر منافسات البطولة على مدار 9 أشهر، حيث تُقام آخر جولة يوم السبت الموافق 22 مايو/آيار.

مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، سيبدأ الموسم الجديد بمواجهة توتنهام هوتسبير، يوم 14 أغسطس/آب، على أن تكون مباراة الدور الثاني يوم 19 فبراير/شباط.

وفي الجولة ذاتها، سيكون مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني في الموسم الماضي، على موعد مع مواجهة ليدز يونايتد، في اليوم ذاته.

أما ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020، فسيكون على موعد مع نوريتش سيتي، يوم 14 أغسطس/آب أيضا.

اليوم نفسه سيشهد مواجهة قوية بين تشيلسي، بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وكريستال بالاس في ديربي من ديربيات العاصمة البريطانية لندن.

في المقابل، سيكون نادي أرسنال على موعد مع مواجهة برينتفورد، الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 14 أغسطس/آب أيضا.

أما باقي المواجهات، فتجمع بين بيرنلي وبرايتون، إيفرتون وساوثهامبتون، ليستر سيتي وولفرهامبتون، نيوكاسل يونايتد ووست هام، بالإضافة إلى مواجهة واتفورد وأستون فيلا.