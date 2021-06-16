الامارات | فيديو صادم لمظلي يهبط على جمهور مباراة فرنسا وألمانيا.. ويتسبب بكسور لمشجعين

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم لمظلي يهبط على جمهور مباراة فرنسا وألمانيا.. ويتسبب بكسور لمشجعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب هبوط مظلي على مدرجات استاد "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية ضمن مباراة فرنسا وألمانيا بكأس أمم أوروبا، أمس الثلاثاء، في إصابة عدد من المشجعين الذين تم نقلهم إلى المستشفى أحدهم تعرض إلى كسور في الوجه، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على موقعه اليوم الأربعاء: "إن العديد من الأشخاص تعرضوا لإصابات استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، تسبب بها مظلي قبل بدء المباراة التي فازت بها فرنسا 1-صفر".

وأثار المظلي الفوضى لبضعة دقائق في الملعب، وفقاً للفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أظهر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، وعدد من لاعبي فرنسا يتجنبون هبوط المظلي.

وذكرت "بيلد" أنه كان من المفترض أن يسقط الناشط كرة مغطاة بشعار السلام الأخضر، على أرض الملعب، تعبيرا عن الاحتجاج على راعي البطولة، لكنه اصطدم بكابلات "الكاميرا العنكبوتية" الخاصة بالنقل التلفزيوني من سقف الاستاد، وفقد السيطرة، ليصطدم برؤوس الجماهير، ويكمل طريقه إلى أرض الملعب.

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