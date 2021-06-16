الامارات | حركة رونالدو تكبّد "كوكاكولا" خسائر هائلة.. تعرّف على حجمها

شكرا لقرائتكم خبر عن حركة رونالدو تكبّد "كوكاكولا" خسائر هائلة.. تعرّف على حجمها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن حجم الخسارة الهائلة التي تكبدتها شركة كوكاكولا الأميركية للمشروبات الغازية، جراء الحركة التي قام بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المؤتمر الصحافي لمباراة المجري، والتي جرت أمس، وتألق فيها رونالدو بتسجيله ثنائية من ثلاثية البرتغال. وكان رونالدو خلال المؤتمر الاثنين الماضي، قام بإزالة قنينتين لكوكاكولا من على طاولة المؤتمر، ورفع قنينة ماء بدلا عنها، في إشارة إلى معارضته للمشروبات الغازية.

وتسبب الامر في جدل واسع، وتحول الخبر إلى ترند عالمي، وقالت الصحيفة إن ما قام به رونالدو، وهو الأكثر متابعة بين كل الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، كبد العلامة الاميركية نحو 4 مليارات دولار كخسائر في قيمة أسهمها، إذ هبطت قيمة السهم من 56.10 دولارا إلى 55.22 دولارا، مباشرة بعد ما حصل من رونالدو ضد العلامة الاميركية. واشارت إلى أن ذلك يعني أن قيمة أسهم الشركة الاجمالية هبطت من 242 مليار دولار إلى 238 مليارا.

وقالت إن هذا يدل بشكل كبير على القوة الجماهيرية التي يتمتع بها رونالدو، وتأثيره العالمي الواسع. ويشتهر رونالدو بمعارضته الشديدة للمشروبات الغازية، ولطالما ظل يدافع عن التغذية الصحية. لكن ما قام به ضد أحد الرعاة الرئيسيين للبطولة الأوروبية، لن يمر مرور الكرام، إذ سيتم فتح تحقيق في الواقعة، خاصة وأن هناك بنود في عقد الرعاية بين الشركة والاتحاد الأوروبي.

في جانب آخر، شككت بعض وسائل الإعلام الأوروبية، ومن بينها قناة "يورو سبورت" في حقيقة أن رونالدو هو من تسبب في الخسارة، وقالت إنها قد تكون حصلت قبل المؤتمر الصحافي لرونالدو، وليس بعده.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news