شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة إيطاليا وسويسرا عبر القنوات التالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخب إيطاليا مع منافسه سويسرا اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

ويسعى أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية بشكل مبكر خاصة، وأن المباراة ستقام على ملعب أوليمبكو روما المميز.

ويوفر «المصري اليوم» لزوراه وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة ونقل المستجدات داخل الملعب وخارجه مع تحديث مستمر للنتيجة والأهداف.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وسويسرا

وستُنقل مباراة إيطاليا وسويسرا تلفزيونياً عبر قنوات bein sports 1 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وبتعليق خليل البوشي.

تشكيل مباراة إيطاليا وسويسرا

ومن المتوقع أن يخوض روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا مباراة سويسرا بنفس التشكيل الذي تمكن من هزيمة تركيا في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون رد، وهو كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أليساندرو فلورنزي وليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني وليوناردو سبيانزولا.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي وجورجينيو ونيكولو باريلا.

خط الهجوم: لورنزو إنسيني ودومينيكو بيراردي وتشيرو إيمبولي.