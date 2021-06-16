شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بيراميدز يقرر تقسيط راتب رمضان صبحى بسبب الأزمة المادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئ رمضان صبحى نجم هجوم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى بتحويل إدارة بيراميدز 25% فقط من إحدى دفعات عقده فقط لحسابه الشهر الأخير، ليقوم اللاعب بالاستفسار لترجع الإدارة الأمر لوجود أزمة مالية فى الوقت الحالى، وأبدى رمضان صبحى غضبه الشديد من الواقعة ليتدخل عبد الله السعيد لإنهاء الأمر وإقناع اللاعب بالعودة للتدريبات بعد انتهاء معسكر المنتخب الأوليمبى الأخير، ومن ثم المشاركة فى مباراة سموحة والتى خسرها الفريق بثلاثية نظيفة.

وعلم ”الخليج 365” أن إدارة بيراميدز منحت رمضان صبحى وعداً بمنحه راتبه بالكامل، لكن بالتقسيط على 5 أشهر على أن يحصل فى نهاية المدة على الدفعة المستحقة الآن، وكذلك الدفعة المستحقة في وقتها وهو الأمر الذي وافق عليه اللاعب تقديراً منه للموقف وللوقوف بجانب ناديه فى تلك الأزمة.

ويعد رمضان صبحى واحد من أهم نجوم بيراميدز ومنتخبنا الوطني، كما يعد اللاعب الملقب بالعفيجى واحد من أهم مواهب الجيل الحالى ليصبح أغلى لاعب مصرى فى الدورى المحلى، وانتقل من هيدرسفيلد لبيراميدز في صفقة قياسية كما أنه يتقاضي أعلى راتب للاعب مصري.