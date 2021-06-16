شكرا لقرائتكم خبر عن طارق خليل: قرار التعاقد مع موسيماني "تاريخي".. وحقق نجاحات كثيرة رغم الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف طارق خليل نجم الأهلي في الثمانينات أن قرار تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بالتاريخي، رغم أنه كان متخوفا من خطوة التعاقد مع مدرب إفريقي لتدريب الأهلي.

قال طارق خليل في تصريحات خاصة: "في البداية تخوفت من القرار بعض الشيء ولكن بعد البطولات الاربعة اللي حدثت في عهد موسيماني رغم الإصابات والغيابات العديدة وعدم عمله فترة اعداد من اول الموسم وكمان لسه فيه بطولات ممكن ياخدها مثل السوبر المحلي القديم والجديد وأفريقيا والدوري السنة دي وكأس مصر ، وسعدت كثيرا وبتمني له التوفيق وأحييه علي هذا القرار التاريخي في وقت صعب بعد مطالبة فايلر بالرحيل قبل نصفي نهائ دوري الأبطال وكأس مص".

تابع: "فيه ناس كتير بتنتقد أداء موسيماني ولكن اللي بينتقد لازم يشوف عدد الاصابات بالفريق الأول كام عددها والغيابات كل مباراه كام عددها وضغط المباريات وقوه المنافسين وتلاحم الموسم ويعرف يعني ايه إجهاد ويحكم الاول اما انا كاهلاوي يهمني النتائج وحصد البطولات والراجل نتائجه كلها هايلة".

أردف: "الكرة في العالم بطولات وانجازات ونتائج اما فكرة المتعة والأداء الجمالي فده انتهي من العالم انا ليا النتائج اما توقعي لاداء الفريق الممتع مع موسيماني مثلما كان يفعل مع صن داونز فانتظروه الموسم القادم لما يجيب صفقاته بنفسه ويعمل فترة إعداد والفريق كله يكتمل، وافتكروا كلامي محدش هيقف قدام الاهلي زي فتره جوزيه واكتر".