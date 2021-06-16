شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعترف على قناة الزمالك: الأهلى بايرن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بايرن مصر عنوان إشادة كارتيرون بالأهلى

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن فترة عمله داخل النادى الأهلى، مشيدا بما اكتسبه أثناء قيادته المارد الأحمر.

ووصف كارتيرون النادى الأهلى بـ"الآلة"، قائلا في تصريحات تليفزيونية بقناة الزمالك: "الأهلى يشبه بايرن ميونيخ الآلمانى، فالفريق منظم إلى شكل كبير، مثل الآلة، وهو ما لمسته فى العمل داخل هذا القلعة الحمراء، ولكن الوضع داخل الزمالك فمختلف بعض الشيء، حيث يوجد بعض المشاكل الإدارية، ولكن الجميع في النادى يحب القلعة البيضاء كثيرا".

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان فى الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري العام برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.