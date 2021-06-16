شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اختبار طبى لأكرم توفيق فى مران الأهلى استعدادا للترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق المران الأول للفريق في تونس مساء اليوم.



وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، أن أكرم توفيق تعرض للإصابة بكدمة قوية في الساق خلال مشاركته في مران المارد الاحمر الأخير في القاهرة أمس.



وأوضح أبو عبلة أن أكرم توفيق سيخضع لفحص طبي؛ للاطمئنان على حالته خاصة أنه تعرض لنفس الإصابة خلال معسكر المنتخب الأولمبي الأخير.



وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب خضع لفحص طبي بعد وصوله إلى تونس ولديه فرصة كبيرة للانتظام في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي حال زوال آلام الكدمة .



ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.