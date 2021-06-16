شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يلقن لاعبى الإنتاج الحربى "دش ساخن" ويتوعد بعقوبات مغلظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقن أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه "دش ساخن" فى غرفة خلع الملابس عقب خسارتهم من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم أمس الثلاثاء على استاد الاهلى والسلام بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وعنف كشرى لاعبيه مؤكداً أن غياب الروح سبب الخسارة منتقداً حالة الاستهتار التى يتعامل بها اللاعبين رغم صعوبة موقف الفريق بجدول الدورى والجهد المبذول سواء منه أو من الادارة لتذليل كل العقبات أمامهم.

وتوعد كشرى لاعبى الإنتاج الحربى بتوقيع عقوبات مغلظة حتى يشعر كل منهم بالمسئولية الملقاة على عاتقهم.

وخسر الإنتاج من الطلائع بهدفين مقابل هدف ليظل فى المركز الاخير بجدول المسابقة برصيد 14 نقطة 24 مباراة حقق الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى ثمانية وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكهم 45 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء السبت 26 يونيو الجارى على ستاد الاسكندرية بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة، ويراقب كشرى مباريات المصرى البورسعيدى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته أملا فى تصحيح مسار الإنتاج والتمسك بالآمال الأخيرة للهروب من شبح الهبوط.