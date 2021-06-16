شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة البنك الأهلى وإنبى قبل مواجهة بتروسبورت بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق البنك الأهلى نظيره إنبى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

2_يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

3_أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة البنك الأهلى وإنبى إلى الحكم الدولى محمود عاشور، يعاونه كلاً من مصطفى حسن وأحمد رشدى ومحمد فاروق حكم رابع، كما تم إسناد حكم الفيديو إلى محمد عادل ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو

4_يدخل البنك الأهلى مباراة الليلة بعد التعادل مع سموحة بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل الفريق البترولى مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

5_انتهت المباراة الوحيدة فى تاريخ الناديين بفوز انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الدور الاول لدوري هذا الموسم فى اللقاء الذى أقيم فى 24 يناير 2021 بالجولة التاسعة للمسابقة ، سجل ثلاثية الفريق البترولى جون اوكوبى ايبوكا هاتريك فيما سجل هدفى البنك الاهلى فادى فريد وكريم بامبو.