شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كريم العراقى المرشح لتدعيم الجبهة اليمنى فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات كريم العراقى، الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى، مرشح بقوة لتدعيم الجبهة اليمنى للزمالك فى الموسم الجديد مع رجب بكارظهير سيراميكا، حيث من المنتظر أن يحسم الجهاز الفنى للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إمكانية ضم اللاعب لتعزيز الجبهة اليمنى لقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد.

كريم العراقى خاص هذا الموسم 20 مباراة بواقع 18 فى الدورى الممتاز و 2 فى كأس مصر مسجلا هدفين فى الدورى فقط .

تجرى إدارة الزمالك مفاوضات مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حول صفقات الفريق والمتطلبات للموسم الجديد لتحديد الموقف النهائى لضم اللاعب .

ومن المنتظر أن يحسم المدرب الفرنسى ملف الصفقات بشكل مباشر مع حسين لبيب، رئيس الزمالك، خلال المرحلة المقبلة فى ضوء الاحتياجات الفنية للفريق فى الموسم المقبل، حيث يعمل كارتيرون على تحديد كافة احتياجاته وتصوره لشكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل .

كما ينتظر الزمالك مدى إمكانية تسويق أحداد فى الدورى المغربى من عدمه لحسم شكل رحيله خاصة فى ظل تألقه من قبل خلال فترة إعارته من الزمالك إلى الرجاء بالموسم الماضى.