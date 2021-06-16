شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب مارسيلو ومجدى وحسن عن الإسماعيلى أمام غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثلاثى حسين السيد مارسيلو وعبد الرحمن مجدى ومحمد حسن لاعبو الاسماعيلى عن مباراة فريقهم مع غزل المحلة المقرر لها السابعة مساء غد، الخميس باستاد الإسماعيلية فى الجولة 26 لمسابقة الدورى.

ولا يزال مارسيلو فى مرحلة التأهيل من الاصابة بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل فيما يواصل عبد الرحمن مجدى برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الامامية ، فيما يغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة غزل المحلة بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك بكأس مصر.

فى نفس السياق ، يختتم اليوم الاربعاء فريق الاسماعيلى استعدادته لمواجهة الفلاحين حيث يخوض الدراويش مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن ايهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى استعداداً للمباراة ، ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين فى محاولة لإستعادة قطار الانتصارات بعد وداع كأس مصر.

وخاض الدراويش ودية مؤخرا أمام كسكادا احد أندية المظاليم انتهت بفوز الأول بخماسية ، قبل أن يتعادل 1/1 مع البنك الأهلى وينتصر على المقاولون العرب.