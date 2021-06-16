شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر خارجى لمنتخب ناشئات اليد فى أغسطس المقبل استعدادا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رامى عبد اللطيف المدير الفنى لمنتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2002 عن دخول المنتخب فى معسكر خارجى شهر أغسطس المقبل كمحطة أخيرة للإعداد لبطولة أفريقيا بغينيا سبتمبر المقبل.

كما قال عبد اللطيف إن مكان المعسكر لم يحدد حتى الآن بصفة نهائية من أجل ظروف فيروس كورونا وشروط الدول، على أن يتم الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة على المكان النهائى.

ويواصل منتخب ناشئات اليد مواليد 2002 استعداداته لبطولة أفريقيا المقرر إقامتها سبتمبر المقبل فى غينيا بتدريبات على الرمال بمدينة العبور على هامش معسكر القاهرة بالمركز الأوليمبى الذى انطلق يوم 27 مايو الماضى ويستم حتى شهر أغسطس المقبل.

ومن ناحية أخرى يغادر منتخب اليد إلى إسبانيا آخر يونيو الجارى؛ للمشاركة فى دورة دولية تضم منتخب إسبانيا ومنتخب مصر ومنتخب كرواتيا.

ومن المقرر أن يتوجه منتخب اليد من إسبانيا يوم 2 يوليو 2021 إلى فرنسا؛ للدخول فى معسكر تدريبى وخوض مباراة دولية ودية أمام منتخب فرنسا يوم 5 يوليو 2021، واستكمال المعسكر فى فرنسا إلى يوم 8 يوليو 2021، على أن يتوجه المنتخب إلى ألمانيا يوم 9 يوليو 2021؛ لخوض دورة ثلاثية تضم ألمانيا ومصر والبرازيل.

وتعود بعثة المنتخب الوطنى المصرى إلى القاهرة يوم 12 يوليو، تمهيدا للسفر إلى اليابان.

ويبدأ منتخب اليد مواجهاته بالأولمبياد فى الثانية عشرة والنصف ظهر 24 يوليو القادم بمواجهة البرتغال، حيث تضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبات كل من: الدنمارك واليابان والسويد والبحرين.