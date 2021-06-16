شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة سيراميكا والمصرى البورسعيدى فى الإسكندرية بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سيراميكا اختباراً صعباً مع دقات التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، حينما يواجه نظيره المصرى البورسعيدى على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_ يحتل سيراميكا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا، وتلقت شباكه 29 هدفاً وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

2_يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفا.

3_أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة سيراميكا والمصرى إلى الحكم محمد يوسف ومعه أسامة عبد اللطيف وإبراهيم السودانى ومحمد إبراهيم نور، ونادر قمر الدولة حكم فيديو ومبروك نبيل حكم مساعد فيديو.

4_يدخل سيراميكا مباراة الليلة بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل المصرى مع وادى دجلة بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

5_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين سيراميكا والمصرى بالتعادل 2-2 سجل ثنائية سيراميكا أحمد ياسر ريان وسجل ثنائية المصرى عمر كمال وأوستن أموتو فى اللقاء الذى أقيم فى 26 فبراير 2021 بالجولة التاسعة للمسابقة على ستاد برج العرب.