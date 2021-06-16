شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب على موعد مع ذهب بطولة الجمهورية وكأس مصر فى الأثقال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فى السابعة مساء اليوم الأربعاء البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب نهائى وزن 81 كجم فى بطولة الجمهورية وكأس مصر ببورسعيد، حيث يسعى إلى حصد الذهب المحلى بعد الحرمان من المشاركة فى أولمبياد طوكيو بلا ذنب فى ظل إيقاف الاتحاد المصرى دوليا.

وكشف محمود محجوب، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد رفع الأثقال مؤخرا، عن فشل محاولات مشاركة محمد إيهاب البطل الأولمبى فى أولمبياد طوكيو المقبلة، بعد الإعلان الرسمى عن المشاركين دون إدراج اسمه.

من جهته كتب محمد إيهاب عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "نهاية الكلام.. بعد كفاح خمس سنوات ضاعت من امامى الأولمبياد .. ليس بعدم تأهيلى ولا بمشكله فى تحاليلى .. وإن كان العالم ظالماً فالله العدل كتب لنا أجر السعى وإن لم يكن اليوم فغداً وعده محقق إن شاء الله .. ولا نقول إلا ما يرضى الله قدر الله وما شاء فعل .. اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها".

وقال محجوب فى تصريح لليوم السابع إن اللجنة الأولمبية المصرية أرسلت خطاب طلب للأولمبية الدولية من أجل مشاركة إيهاب، خاصة أنه غير متهم فى منشطات والتى حرمت مصر من المشاركة دولياً ولكن لم تستجب.