شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي والترجي .. علي معلول يقود الجبهة اليسرى للأحمر فى موقعة رادس والان مع تفاصيل الخبر
استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على إعادة التونسي علي معلول للمشاركة في الجبهة اليمنى في مباراة الاهلي والترجي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب طوال الفترة الماضية لظروف الإصابة، قبل أن يشارك بديلا في مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.
ويفضل الجهاز الفني للأهلي الدفع بعلي معلول عن أيمن أشرف الذي كان يشارك في هذا المركز بسبب الزيادة الهجومية التي يقوم بها اللاعب التونسي، بخلاف خبرته في التعامل مع الأجواء في تونس، وفي أن يكون أحد مفاتيح لعب الأهلي في هذه المواجهة.
وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطلب فيه دعم الاتحاد وكافة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة العودة أمام الترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 26 من يونيه الجاري.
وأكد الأهلي في خطابه على الدعم المستمر الذي تلقاه الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية من كافة المؤسسات الوطنية.
وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي تؤكد على رغبتها فى التعاون مع كافة الجهات المعنيه بهذا الأمر ، خاصة و أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال، باعتباره ممثلا للكرة المصرية.
كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه مساندة مؤسسات الدولة الداعمة لكل الأندية التي تمثل مصر في كافة المحافل الدولية للموافقة على حضور جماهيرى لمباراة العودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم السبت16يونيه الجاري، خاصة أن فريق الترجي التونسي طرف المباراة الثاني سوف يخوض مباراة الذهاب المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعبه ووسط حضور كبير.
وأكد الأهلي في خطابه لوزير الشباب والرياضة أن إدارة النادي على أتم الاستعداد والتعاون مع كافة الجهات المسئولة في هذا الشأن، خاصة أن المباراة المشار إليها تحدد طرف المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها في نسختها الأخيرة.