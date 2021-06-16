شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي والترجي .. علي معلول يقود الجبهة اليسرى للأحمر فى موقعة رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاهلي والترجي تشهد عودة معلول للمشاركة الأساسية أفريقيا

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على إعادة التونسي علي معلول للمشاركة في الجبهة اليمنى في مباراة الاهلي والترجي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب طوال الفترة الماضية لظروف الإصابة، قبل أن يشارك بديلا في مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

ويفضل الجهاز الفني للأهلي الدفع بعلي معلول عن أيمن أشرف الذي كان يشارك في هذا المركز بسبب الزيادة الهجومية التي يقوم بها اللاعب التونسي، بخلاف خبرته في التعامل مع الأجواء في تونس، وفي أن يكون أحد مفاتيح لعب الأهلي في هذه المواجهة.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطلب فيه دعم الاتحاد وكافة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة العودة أمام الترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 26 من يونيه الجاري.

وأكد الأهلي في خطابه على الدعم المستمر الذي تلقاه الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية من كافة المؤسسات الوطنية.

وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي تؤكد على رغبتها فى التعاون مع كافة الجهات المعنيه بهذا الأمر ، خاصة و أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال، باعتباره ممثلا للكرة المصرية.

كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه مساندة مؤسسات الدولة الداعمة لكل الأندية التي تمثل مصر في كافة المحافل الدولية للموافقة على حضور جماهيرى لمباراة العودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم السبت16يونيه الجاري، خاصة أن فريق الترجي التونسي طرف المباراة الثاني سوف يخوض مباراة الذهاب المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعبه ووسط حضور كبير.

وأكد الأهلي في خطابه لوزير الشباب والرياضة أن إدارة النادي على أتم الاستعداد والتعاون مع كافة الجهات المسئولة في هذا الشأن، خاصة أن المباراة المشار إليها تحدد طرف المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها في نسختها الأخيرة.