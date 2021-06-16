شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجلى يفسخ تعاقده مع وكيله بسبب الزمالك ويختار حازم فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد مجلى نجم المقاولون العرب انتهاء علاقته بوكيله السابق أحمد الجبالى مؤكداً أن وكيله الحالى هو حازم فتوح، وكتب مجلى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك :"أ / أحمد الجبالي، لا يمثلني حاليا . وعلاقتي انتهت به وبشقيقه أ/ أسامة الجبالي الذي كان يمثلني سابقا بصفته محامى أثناء إتمام انتقالى لنادي المقاولين العرب . وانتهت علاقتي بهم بعد ذلك. ولا يوجد أى اتصال بيني وبينهم منذ فتره طويله.. الوكيل الرسمي لي حاليا : الاستاذ / حازم فتوح "

وكان أحمد الجبالي، وكيل اللاعبين، أعلن في تصريحات تليفزيونية أنه وكيله مجلى يرغب في الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفي المقبلة، مؤكداً وجود اهتمام من عدة أندية للتعاقد مع اللاعب، لكنه يريد الانتقال إلى الزمالك.

وسيدخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة، لحسم صفقة محمد مجلي بشكل رسمي، لتدعيم خط الوسط، في إطار سعي النادي الأبيض لتدعيم هذا المركز بصفقات جديدة وتعويض الرحيل المنتظر للتونسي فرجاني ساسي عقب نهاية عقده وعدم الوصول لصيغة بخصوص التجديد.

وتسعى إدارة الزمالك فى توفير كافة احتياجات فريق الكرة وخاصة الصفقات التى يحددها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، لتذليل كافة العقبات أمام الفريق.

وتعاقد المقاولون العرب مع محمد مجلي فى يونيو 2018 قادما من نادي بنى سويف خلال الانتقالات الصيفية، مقابل حصول بنى سويف على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه بجانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب لأى نادٍ آخر.

وكان الزمالك يرغب فى ضم محمد مجلى فى انتقالات شهر يناير الماضى، إلا إن مشاركة اللاعب مع فريقه فى الكونفدرالية الأفريقية وعدم تمكنه من المشاركة مع الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا حينها منع الزمالك من اتمام الصفقة.