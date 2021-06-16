شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وديانج وبواليا ينتظمون بمعسكر الأهلى فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم على معلول وأليو ديانج ووالتر بواليا ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى معسكر الفريق بتونس، حيث انضم الثلاثى لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى فى تونس، عقب انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

وينتظم الثلاثي معلول وديانج وبواليا في التدريبات الجماعية للأهلي والمحدد لها مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.