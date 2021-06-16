شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يؤكد جاهزية "طاهر" لمواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته لمواجهة الترجي التونسي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب الأوليمبي.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن «طاهر» تعافى تماما من إصابته في «انكل القدم»، وشارك في مران الفريق الأخير بالقاهرة بشكل كامل دون أي شكوى من الإصابة.

وأوضح أبو عبلة أن طاهر بات جاهزا بنسبة 100% لمواجهة الترجي التونسي، وتبقى مشاركته وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق.



ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى تونس مساء أمس الثلاثاء .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.