شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020.. حقائق وأرقام تمنح إيطاليا أفضليّة نظريّة على سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مُنافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، حيث تواجه إيطاليا منتخب سويسرا في ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة روما اليوم الأربعاء.

حققت إيطاليا انطلاقة رائعة في طريقها نحو اللقب وفازت في الافتتاح على منتخب تركيا بثلاثية نظيفة، فيما تقدمت سويسرا أمام ويلز في الجولة الأولى لكنها فشلت في الحفاظ على النتيجة واكتفت بالتعادل 1-1.

يواجه السويسريون تحديًا شديدًا في الأيام القادمة وسيتعين عليهم تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة.

من ناحية أخرى، حققت إيطاليا انتصارًا مؤكدًا على تركيا وستكون واثقة قبل هذه المباراة، سجل كل من شيرو ايموبيلي ولورنزو إنسيني أهدافًا في مباراتهما الأولى في يورو 2020 وسيرغبان في إضافة المزيد إلى رصيدهما ضد سويسرا.

إيطاليا ضد سويسرا وجهًا لوجه

إيطاليا لديها سجل جيد ضد سويسرا، حيث فازت في 28 مباراة من إجمالي 57 مباراة لعبت بين المنتخبين.

نجحت سويسرا في تحقيق 22 انتصارًا ضد إيطاليا ويمكن أن تسبب إزعاجًا لخصومها في هذه المباراة، اللقاء السابق بين المنتخبين الأوروبيين عقد في 2010 وانتهى بالتعادل 1-1، وسيبحث الطليان عن تحقق الفوز وإعادة تكرار الانتصارات على المنتخب السويسري.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء

بالنسبة للمنتخبين التقيا في 57 مناسبة في ماضية، ومن المُدهش إلى حد ما أن إيطاليا وسويسرا لم يواجهوا بعضهما البعض في بطولة اليورو.

التقى المنتخبان الأوروبيان في ثلاث مناسبات في كأس العالم، حيث فازت سويسرا في مباراتين في عام 1954 ورد إيطاليا بفوزها في عام 1962، سجل إيطاليا الأخير ضد سويسرا يبقيهم في وضع جيد قبل هذه المباراة، حيث لم يخسر الأزوري في آخر ثماني مواجهات مع سويسرا وسيتطلعون إلى تكرار الأمر ذاته في مواجهة اليوم الأربعاء.

سويسرا على وشك تحطيم رقم قياسي غير مرغوب فيه في بطولة اليورو ويمكن أن تصل إلى 5 مباريات متتالية بالتعادل، بالنظر إلى أن الخصم هو إيطاليا، فإن المنتخب الضيف قد يكون سعيدًا بالتعادل إذا حدث.

مع 20 هدفًا وستة تمريرات حاسمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، فإن مهاجم لاتسيو شيرو ايموبيلي هو ثعلب إيطاليا في منطقة الجزاء في يورو 2020، سجل المهاجم الإيطالي بالفعل هدفًا في المباراة السابقة أمام الأتراك وسيتطلع إلى المشاركة في سباق الحذاء الذهبي في الأسابيع المقبلة.

من المُحتمل أن تصبح إيطاليا أول منتخب يصل إلى مرحلة خروج المغلوب اليوم الأربعاء في حال تحقيق الانتصار في مواجهة سويسرا.