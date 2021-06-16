شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن مواعيد مباريات الموسم الجديد 2021- 2022 والتي تنطق يوم 14 من شهر أغسطس المقبل.

وسيبدأ حامل اللقب مانشستر سيتي موسمه الجديد بلقاء توتنهام في قمة مباريات الجولة الأولى، فيما سيخوض وصيفه مانشستر يونايتد مواجهة أمام ليدز يونايتد.

ويلتقي ليفربول مع نورويتش سيتي في تكرار للموسم قبل السابق والذي شهد تتويج الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل.

مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

برينتفورد - أرسنال

بيرنلي - برايتون

تشيلسي - كريستال بالاس

إيفرتون - ساوثامبتون

ليستر سيتي - ولفرهامبتون

مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد

نيوكاسل - وست هام

نورويتش سيتي - ليفربول

توتنام - مانشستر سيتي

واتفورد - أستون فيلا

وشهد الموسم الماضي تتويج مانشستر سيتي للمرة السابعة وهبوط أندية «فولهام - وست بروميتش - شيفيلد يونايتد».