شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على المنتخبات العربية المتأهلة لتصفيات مونديال العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حسم منتخب السعودية هوية المتأهل الأخير إلى التصفيات المونديالية في دورها الثالث، بفوزه على حساب أوزبكستان بنتيجة (3-0)، اليوم الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وتأهل كل من سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان وكوريا الجنوبية والإمارات، للدور الثالث من تصفيات آسيا لكأس العالم، حيث احتل كل من هذه المنتخبات المركز الأول في مجموعته، في حين حل عمان أولا بدلا من قطر المستضيفة للمونديال وصاحبة صدارة المجموعة الرابعة. ومن جهة ثانية، فقد تأهل كل من العراق، فيتنام، الصين، ولبنان كأفضل منتخبات احتلت المركز الثاني في مختلف المجموعات. كما تأهلت كل هذه المنتخبات بشكل مباشر إلى كأس آسيا 2023 بالصين، في حين تلعب عدة منتخبات تصفيات آسيوية للتأهل إلى نفس المسابقة. الرابح الأكبر وكان لبنان الرابح الأكبر في تصفيات المونديال، حيث لعب الكل لحسابه، فاستفاد من فوز السعودية على حساب أوزبكستان بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى استفادته من خسارة الأردن أمام أستراليا (1-0)، واستفادته أيضًا من تصدر قطر لمجموعتها، وانسحاب كوريا الشمالية وشطب نتائجها. ورغم أن منتخبي أوزبكستان حقق 15 نقطة، وطاجيكستان حقق 13 نقطة، أي أكبر من عدد نقاط لبنان (10 نقاط) فقط، إلا أن رجال الأرز تأهلوا لتصفيات المونديال النهائية بفضل انسحاب كوريا الشمالية من مجموعتهم. انسحاب كوريا الشمالية، دفع الفيفا لحذف نتائج كل أصحاب المركز الثاني مع أصحاب المركز الأخير، بعد نهاية الدور الثاني من التصفيات، ليصبح رصيد أوزبكستان (9 نقاط)، طاجيكستان (10 نقاط)، بينما ظل لبنان على نفسه رصيده ليقتنص التذكرة الأخيرة إلى تصفيات المونديال. تصفيات كأس آسيا وعلى صعيد كأس آسيا فستلعب باقي المنتخبات التصفيات التأهيلية لكأس آسيا وهي: "غوام، المالديف، الفلبين، الأردن، الكويت، نيبال، الصين تايبيه، البحرين، هونج كونج، كمبوديا، أوزبكستان، فلسطين، سنغافورة، اليمن، الهند، أفغانستان، بنجلادش، طاجيكستان، قرغيزستان، ميانمار، منغوليا، ماليزيا، تايلاند، إندونيسيا، تركمانستان وسريلانكا". كما ستتم قرعة الدور الثالث من التصفيات المونديالية في 1 يوليو/تموز المقبل، حيث سيحدد تصنيف المنتخبات في وقت لاحق.

